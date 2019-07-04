FUAT OKTAY KKTC'YE GELİYOR
Fuat Oktay, yarın akşam ülkeye geliyor
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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nın davetlisi olarak yarın akşam adaya geliyor. Cumartesi günü yapılacak olan Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu 1. Ekonomi Konferansına katılacak olan Fuat Oktay, ayrıca Dörtyol köyüne de ziyaret gerçekleştirecek ve burada halkla ve bölge belediye başkanlarıyla sohbet yapacak. Oktay, akşam saatlerinde adadan ayrılacak.
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