FUHUŞA TEŞVİK!
2 kişi tutuklandı!
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FUHUŞA TEŞVİK
12-13.10.2019 tarihlerinde, Girne’de, M.A.(K-64) ve N.Y.(K-41)’nin, iki bayanı farklı kişiler ile yasa dışı olarak cinsi münasebette bulunmaya teşvik edip aracılık sağlayarak fuhuş yapmalarına yardımcı olup kazanç sağladıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.
Etiketler : fuhuş, teşvik, tutuklanma
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