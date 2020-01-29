Lefkoşa16 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. FUHUŞA TEŞVİK VE FUHUŞ YOLU İLE KAZANÇ SAĞLAMA!
FUHUŞA TEŞVİK VE FUHUŞ YOLU İLE KAZANÇ SAĞLAMA!

FUHUŞA TEŞVİK VE FUHUŞ YOLU İLE KAZANÇ SAĞLAMA!

1 kişi tutuklandı!

A+A-

2020 yılı Ocak ayı içerisinde, Girne’de, E.C.(E-29)’nin, bir kadını muhtelif kez, erkek kişilerle para karşılığı cinsel ilişkiye girmesini sağlayıp fuhuşa teşvik ettiği ve bu yöntemle kazanç sağladığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Etiketler :
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.