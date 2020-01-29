FUHUŞA TEŞVİK VE FUHUŞ YOLU İLE KAZANÇ SAĞLAMA!

2020 yılı Ocak ayı içerisinde, Girne’de, E.C.(E-29)’nin, bir kadını muhtelif kez, erkek kişilerle para karşılığı cinsel ilişkiye girmesini sağlayıp fuhuşa teşvik ettiği ve bu yöntemle kazanç sağladığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.