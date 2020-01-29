FUHUŞA TEŞVİK VE FUHUŞ YOLU İLE KAZANÇ SAĞLAMA!
1 kişi tutuklandı!
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2020 yılı Ocak ayı içerisinde, Girne’de, E.C.(E-29)’nin, bir kadını muhtelif kez, erkek kişilerle para karşılığı cinsel ilişkiye girmesini sağlayıp fuhuşa teşvik ettiği ve bu yöntemle kazanç sağladığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
Etiketler : fuhuşa teşvik
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