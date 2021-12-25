Futbol dünyasını sarsan ölüm! Arkadaşları soyunma odası koridorunda hüngür hüngür ağladı

Cezayir 2. Futbol Ligi'nde ASM Oran'a konuk olan Mouloudia Saida'nın kaptanı Sofiane Lokar, karşılaşma sırasında bilincini kaybederek bir anda yere yığıldı. Sağlık görevlileri tarafından kalp krizi geçirdiği tespit edilen futbolcuya yapılan müdahaleler sonuç vermedi. 30 yaşındaki Lokar, takım arkadaşlarının gözleri önünde hayatını kaybetti. Yaşananların ardından büyük üzüntü yaşayan futbolcular, soyunma odası koridorlarında hüngür hüngür ağladı.

Cezayir 2. Futbol Ligi'nde ASM Oran'a konuk olan Mouloudia Saida'nın kaptanı Sofiane Lokar, karşılaşma sırasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.

30 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Cezayir basınında yer alan haberler e göre, mücadelenin 26. dakikasında kalecisiyle çarpışarak sakatlanan Lokar, tedavi gördükten sonra oyuna döndü. Cezayirli futbolcu, karşılaşmanın 35. dakikasında ise bilincini kaybederek aniden yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen 30 yaşındaki Lokar, sağlık görevlilerinin saha içerisindeki müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaşananların ardından futbolcular soyunma odası koridorlarında gözyaşları sel oldu.

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