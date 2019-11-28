Futbol gündemine bomba gibi düştü! Mesut'un takımında..

Arsenal'de sular durulmuyor. Buna göre Emery'i gözden çıkaran Arsenal, teknik direktörünü belirledi.

İngiliz basını, bugün gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya attı. Kötü bir sezon geçiren ve ligde 8. sırada yer alan Topçular'da Emery epey tartışılıyordu.

Mesut Özil'le yıldızı bir türlü barışmayan tecrübeli çalıştırıcı, geçen ay Özil’in kadro dışı kalmasının yönetimle alınmış ortak bir karar olduğunu açıklamıştı.

FARKLI BİR TARZ

Arsenal, teknik direktör Unai Emery ile yollarını ayırıp Wolverhampton'un Teknik Direktörü Nuno Espirito Santo ile masaya oturacak.

Arsenal'e yakın kaynaklar da Santo’nun Arsenal menajeri olmak istediğini iddia etti.

Wolverhampton'un başında başarılı sezonlar geçiren Nuno Espirito Santo, UEFA Avrupa Ligi vizesiyle birlikte FA Cup yarı finali gördü. Beşiktaş'ın grubunda yer alan Wolves, 12 Aralık'ta son maçını temsilcimizle oynayacak.

Gruptan çıkmayı büyük ölçüde garantileyen İngiliz ekibi, liderlik için Braga ile çekişiyor.