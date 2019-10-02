FUTBOL OYNARKEN HAYATINI KAYBETMİŞTİ...
Futbol oynarken yaşamını yitiren gencin ölüm nedeni belli oldu
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Dırboga’nın ölüm nedeni bugün yapılan otopsi sonucunda belli oldu.
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün Gemikonağı’nda bulunan halı saha içerisinde futbol oynarken rahatsızlanarak yaşamını yitiren Bakoh DIRBOGA (E-29)’nın bugün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu
Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsisi sonucu ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi.
Soruşturma devam ediyor.
Etiketler : Bakoh DIRBOGA, ölüm nedeni, otopsi raporu
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