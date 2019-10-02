FUTBOL OYNARKEN HAYATINI KAYBETMİŞTİ...

Dırboga’nın ölüm nedeni bugün yapılan otopsi sonucunda belli oldu.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün Gemikonağı’nda bulunan halı saha içerisinde futbol oynarken rahatsızlanarak yaşamını yitiren Bakoh DIRBOGA (E-29)’nın bugün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu

Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsisi sonucu ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi.

Soruşturma devam ediyor.