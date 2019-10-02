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FUTBOL OYNARKEN HAYATINI KAYBETMİŞTİ...

FUTBOL OYNARKEN HAYATINI KAYBETMİŞTİ...

Futbol oynarken yaşamını yitiren gencin ölüm nedeni belli oldu

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Dırboga’nın ölüm nedeni bugün yapılan otopsi sonucunda belli oldu.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün Gemikonağı’nda bulunan halı saha içerisinde futbol oynarken rahatsızlanarak yaşamını yitiren Bakoh DIRBOGA (E-29)’nın bugün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu
Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsisi sonucu ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi.

Soruşturma devam ediyor.

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