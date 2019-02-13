FUTBOL SAHASINDA TECAVÜZ İDDİASI!

Halkın Sesi'ndem Evrim Kamalı'nın haberine göre; Ozanköy’de futbol sahasının tuvaletlerinde eski kız arkadaşına tecavüz ettiği öne sürülen Baver Çoban tutuklandı. Mahkemede söz alan zanlı, “Eski kız arkadaşım kalp hastasıydı ve sürekli bayılıyordu. Onu ayıltmak için yüzüne su döktüm. Tokat attım. Tecavüz yok. İstesem geneleve giderim” dedi

Ozanköy’de futbol sahasının tuvaletlerinde eski kız arkadaşına tecavüz ettiği öne sürülen Baver Çoban şikayet üzerine tutuklanarak dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Yalgı Döşenci, zanlının 10-11 Şubat tarihleri arasında meydana gelen şiddet tehdidi, ciddi darp ve cinsel saldırı suçlarından tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının Ozanköy’de Futbol Sahası’nın gözlem odası içerisindeki tuvaletlerde eski kız arkadaşını kıskandığı gerekçesi ile önce darp ettiğini, ardından” Lavaboya girmezsen çok kötü şeyler olacak. Buradan çıkamazsın seni öldürürüm” diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu, akabinde konu şahsın rızası olmazsızın ırzına geçtiğini söyledi. Polis, zanlının şikayet üzerine tutuklandığını, ifadesinde zorla bir şey yapmadığını, eski kız arkadaşının rızası ile birlikte olduklarını iddia ettiğini belirtti. Döşenci, müştekinin doktor kontrolünden geçirildiğini, soruşturmanın devam ettiğini ifade ederek zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlının soruşturma maksatlı 3 gün süre ile tutuklu kalmasına emir verdi. Mahkemede söz hakkı alan zanlı ise, “Kesinlikle tecavüz yok. Beni elde edemediği için yalan söyledi. Eski kız arkadaşım kalp hastasıydı ve sürekli bayılıyordu. Onu ayıltmak için yüzüne su döktüm. Tokat attım. Tecavüz yok. Böyle bir adilik yapmam.