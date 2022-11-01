Futbol takıntısı ilişkisinin sonu oldu! Sevgilisi onu terk edip...

İngiltere'de yaşayan 34 yaşındaki Chloe, sevgilisinin futbola olan düşkünlüğünün nasıl ilişkilerini bitirdiğini anlattı. Tüm çabalarına rağmen sevgilisinden olumlu bir dönüş alamayan genç kadın çareyi başka ilişkiler denemekte buldu.

İlişkilerinin başından beri erkek arkadaşından daha yüksek bir cinsel enerjiye sahip olan genç kadın, bunun üzerine bir de futbol fanatikliği eklenince yaşadığı tatminsizliği anlattı. Sevgilisinin cinsel ilişki esnasında bile telefonunu kapatmayı reddettiğini çünkü skorlarla ilgili önemli bir bildirim gelebileceğini söylediğini anlatan Chloe, çareyi ilişkisini bitirmekte buldu.

ŞİMDİ DAHA MUTLU

Bir arkadaşının tavsiyesi üzerine çevrimiçi flört sitelerinden birine üye olan genç kadın, biten ilişkisinin ardından çok eşli olduğunu fark etti. Şimdi günü birlik ilişkiler yaşayan Chloe, ciddi bir şey aramadığını ve flört etmekten mutlu olduğunu açıkladı.

''DAHA HEYECAN VERİCİSİN''

Yeni flörtleriyle de benzer telefon kaosları yaşamaktan geri durduğunu söyleyen genç kadın, onu mutlu eden bir hikayeyi de paylaştı ve "Flört ettiğim bir erkeğe 'Yatak odasında telefon yok' dediğimde, sadece güldü ve telefonumdan çok daha heyecan vericisin!' dedi." diye konuştu.

mynet.com.tr