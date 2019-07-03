FÜZENİN KALINTILARI VE BÖLGE İNCELENDİ

Taşkent’e düşen füzenin ardından kimyasal tehlikesinden söz edilmeye başlanmıştı. Sivil Savunma Teşkilat Başakanlığına bağlı Arama Kurtarma Şubesi, Türkiye’den gelen AFAD ekibi ile yürüttüğü titiz çalışmaların sonucunda bölgede kimyasal kaltının olmadığını açıkladı.

TRT’ye açıklamalarda bulunan Sivil savunma Teşkilat Başkanlığı Arama Kurtarma Şube Müdürü Cemal Betmezoğlu konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Betmezoğlu, özellikle bölgede kimyasal tehlikesi olup olmadığı üzerinde durduklarına dikkat çekti.

Bölgeye ilk giden ekip olarak olay gecesi ve sonrasında ayrıntılı çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Betmezoğlu, bu konuda sürekli işbirliği içinde oldukları AFAD’tan da yardım aldıklarını belirtti.

Türkiyeden gelen ekip ile titiz bir kimyasal analiz çalışması yaptıklarını söyleyen Cemal Betmezoğlu bölgede kimyasal kalıntının söz konusu olmadığını vurguladı .