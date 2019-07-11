Galatasaray gözünü kararttı!

Galatasaray'dan Banega için 5.5 milyon euroluk teklif

Sevilla kulübü, Ever Banega için 7 milyon euro istedi. Sarı-kırmızılılar 5.5 milyon euroya kadar çıktı.

Galatasaray, Fernando Reges’i Sevilla’ya sattı. Banega transferinden bağımsız olarak yürütülen görüşmelerde sarı-kırmızılılar, 32 yaşındaki futbolcunun İspanya’ya gitmesini kabul etti.Galatasaray, sözleşmesinin bitmesine bir sezon kalan Brezilyalı oyuncusu için ilk yapılan 3 milyon euroluk teklifi kabul etmedi, yapılan pazarlıklar sonrasında bu rakam 1.5 milyon euro daha arttı.

2 sene önce Manchester City’den 5 milyon 250 bin euroya alınan ve bonuslarla beraber bu rakamın 6 milyon 150 bin euroya ulaştığı Fernando,Galatasaray’dan yıllık 3.3 milyon euro alıyordu. Böylece Galatasaray, 4.5 milyon euroluk bonservis gelirinin yanı sıra, oyuncunun 3.3 milyon euroluk maaş yükünden de kurtulmuş olacak. Transferi yöneten ünlü menajer Ahmet Bulut, Fernando’nun gidişiyle birlikte Galatasaray’a toplam 7.8 milyon euroluk bir fayda sağladı.

Diğer taraftan Galatasaray ile Sevilla arasındaki Banega pazarlığı ise sürüyor. İspanyollar, Banega için 7 milyon euro isterken, sarı-kırmızılılar 5.5 milyon euroya kadar çıktı. Burada İspanyol ekibinin teknik direktörü Lopetogui’nin tavrı belirleyici olacak.