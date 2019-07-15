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Galatasaray'a cevap geldi!

Galatasaray'a cevap geldi!

Okay Yokuşlu...

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Galatasaray'a İspanya'dan kötü haber geldi. Fatih Terim’in orta sahaya çok istediği Okay Yokuşlu için kulübü Celta Vigo, satın alma opsiyonlu kiralama teklifine olumsuz yanıt verdi.

A Milli Takım döneminden bu yana teknik direktör Fatih Terim’in prensi olan Okay Yokuşlu konusunda gelen haberler kötü. Terim’in orta sahaya çok istediği 25 yaşındaki yıldız futbolcu için kulübü Celta Vigo, satın alma opsiyonlu kiralama teklifine olumsuz yanıt verdi.

İspanyol ekibi, Okay’ı kadroda tutmak istiyor. Ancak 12-13 milyon euronun üzerinde bir teklif gelmesi halinde milli futbolcuyu satmayı düşünüyor.

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