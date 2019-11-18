Galatasaray'da Fernando Muslera şoku!
Galatasaray'da Fernando Muslera şoku!
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Galatasaray, aynı gün içinde Ryan Babel'den sonra Fernando Muslera'dan da kötü haber aldı...
Galatasaray, kaleci Fernando Muslera'nın bel ağrıları nedeniyle Uruguay Milli Takımı kampından ayrıldığını açıkladı.
Sarı kırmızılı takımdan yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi;
"Fernando Muslera bel ağrısı nedeniyle Uruguay Milli Takımı aday kadrosundan çıkarıldı"
Etiketler : Fernando Muslera, Ryan Babel
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