Galatasaray'da kriz tırmanıyor!

Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz’in hukuki olarak mücadeleye gireceklerini açıklamasından sonra yönetim içerisinde farklı görüşler olduğu ortaya çıktı.

Galatasaray’da kriz tırmanarak devam ediyor. Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz’in hukuki olarak mücadeleye gireceklerini açıklamasından sonra yönetim içerisinde farklı görüşler olduğu ortaya çıktı. Kulübe yakın kaynaklar, bazı yönetecilerin istifayı düşündüğünü iddia etti. Bu yöneticilerin, “Genel kurul kararına karşı meydan okuyamayız” dedikleri belirtildi.