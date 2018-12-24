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  3. Galatasaray'da Muslera şoku!
Galatasaray'da Muslera şoku!

Galatasaray'da Muslera şoku!

Galatasaray'da Muslera şoku!

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Galatasaray, PFDK'dan alınan cezalar neticesinde takım kadrosunda revizelere gitmek zorunda kalmış ve maç eksiği olan oyuncularla da istediği puanları elde edememişti. Sivasspor galibiyeti ile nefes alan sarı kırmızılı ekipte 3 puan sevindirirken Muslera konusu da düşündürmeye başladı.

Muslera'nın Sivas maçında kalesine gelen iki şut da golle sonuçlanırken, Galatasaray'ın son 6 maçta kalesine gelen ilk topların hepsi gol oldu. Öte yandan Uruguaylının dikkat çeken düşüşü yıllara göre kıyaslandığında korkutan cinsten...

32 yaşındaki file bekçisi, sarı kırmızılı ekibe geldiği 2014-15'ten beri en düşük kurtarış yüzdesiyle oynadığı sezonu yaşıyor...

İŞTE O RAPOR:

2014-2015 - %76

2015-2016 - %72

2016-2017 - %70

2017-2018 - %69

2018-2019 - %66

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