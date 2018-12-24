Galatasaray'da Muslera şoku!

Galatasaray, PFDK'dan alınan cezalar neticesinde takım kadrosunda revizelere gitmek zorunda kalmış ve maç eksiği olan oyuncularla da istediği puanları elde edememişti. Sivasspor galibiyeti ile nefes alan sarı kırmızılı ekipte 3 puan sevindirirken Muslera konusu da düşündürmeye başladı.