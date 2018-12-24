Galatasaray'da Muslera şoku!
Galatasaray'da Muslera şoku!
A+A-
Galatasaray, PFDK'dan alınan cezalar neticesinde takım kadrosunda revizelere gitmek zorunda kalmış ve maç eksiği olan oyuncularla da istediği puanları elde edememişti. Sivasspor galibiyeti ile nefes alan sarı kırmızılı ekipte 3 puan sevindirirken Muslera konusu da düşündürmeye başladı.
Muslera'nın Sivas maçında kalesine gelen iki şut da golle sonuçlanırken, Galatasaray'ın son 6 maçta kalesine gelen ilk topların hepsi gol oldu. Öte yandan Uruguaylının dikkat çeken düşüşü yıllara göre kıyaslandığında korkutan cinsten...
32 yaşındaki file bekçisi, sarı kırmızılı ekibe geldiği 2014-15'ten beri en düşük kurtarış yüzdesiyle oynadığı sezonu yaşıyor...
İŞTE O RAPOR:
2014-2015 - %76
2015-2016 - %72
2016-2017 - %70
2017-2018 - %69
2018-2019 - %66
Etiketler : Galatasaray, PFDK, Muslera
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.