Galatasaray'ın rakibi durdurulamıyor!

Galatasaray'ın rakibi Club Brugge'ün yenilgisi yok!

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde karşı karşıya geleceği Belçika ekibi Club Brugge, bu sezon çıktığı 10 resmi mücadelede yenilgi almadı.

Galatasaray, 18 Eylül Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçında Belçika ekibi Club Brugge ile karşı karşıya gelecek.

Sezonu erken açan takımlardan biri olan Club Brugge, hem Belçika’da hem de Avrupa’da şu ana kadar resmi maçlarda hiç yenilmedi.

Belçika temsilcisi, bu sezon oynadığı 10 karşılaşmada 7 galibiyet alırken, 3 de beraberlik yaşadı. Bu süreçte Brugge, kalesinde sadece 6 gol görürken, rakip fileleri ise 21 kez sallamayı başard