Galatasaray'ın teklifini açıkladı!

Roger Marti Galatasaray'dan aldığı teklifi itiraf etti

Levante'nin golcü oyuncusu Roger Marti, La Liga'ya çıktıları sezon Galatasaray'da bir teklif aldıklarını açıkladı.

La Liga ekiplerinden Levante'nin formasını giyen golcü oyuncu Roger Marti, İspanyol basınına verdiği röportajında Türkiye'den aldığı teklifi açıkladı.

Bu sezon Levante formasıyla La Liga'da 3 maçta 3 gole imza atan Roger Marti, takımıyla 2023'e kadar yeni sözleşme imzaladığı için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Levante ile sözleşme yenilemesini anlatmasının üzerine Roger Marti'ye ''2013 yılından bu yana Levante'desin. Daha önce teklifini reddettiğin önemli bir kulüp oldu mu?'' soruldu. 27 yaşındaki golcü oyuncu bunun üzerine sürpriz bir itirafta bulundu ve ''Evet, La Liga'ya çıktığımız sezon Galatasaray gibi önemli bir takımdan teklif gelmişti ama olmadı. Bu yıl da birkaç teklif aldım ama Galatasaray kadar önemli değildi'' ifadelerini kullandı.