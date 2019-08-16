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  3. Galatasaray'ın yeni transferi Nzonzi İstanbul'da!
Galatasaray'ın yeni transferi Nzonzi İstanbul'da!

Galatasaray'ın yeni transferi Nzonzi İstanbul'da!

Galatasaray'ın yeni transferi Nzonzi İstanbul'da!

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Galatasaray'ın transferi için kulübü Roma ve kendisiyle görüşmelere başlandığını duyurduğu Steven Nzonzi, İstanbul'a geldi.

İstanbul Havalimanı'na gelen 30 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusunu sarı-kırmızılı kulüp yetkilileri karşıladı.

Nzonzi, kendisini bekleyen özel araçla havalimanından ayrıldı. Nzonzi'nin bugün sağlık kontrollerinden geçerek resmi imzayı atması bekleniyor.

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