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Galatasaray'la anılıyordu...

Galatasaray'la anılıyordu...

İstanbul'a geldi!

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Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen Aliou Badji, İstanbul'dan bir paylaşım yaptı.

İsveç'in Djurgardens takımında forma giyen Aliou Badji, Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Adı Galatasaray'la anılan genç futbolcunun paylaşımı transfer için İstanbul'da bulunduğu yorumlarına neden oldu.

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