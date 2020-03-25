Galler Prensi Charles’ta corona virüsü çıktı
Galler Prensi Charles’ta corona virüsü çıktı
Son dönemde oğlu Prens Harry'nin kraliyet ailesinden ayrılma kararı ile gündeme gelen 71 yaşındaki Galler Prensi Charles'ta corona virüsü tespit edildiği açıklandı. Reuters haber ajansı son dakika gelişmesi şeklinde servis ettiği haberde iddiayı ITV'ye dayandırdı.
Dünyada 19 binden fazla insanı öldüren corona virüsü, İngiliz kraliyet ailesine sıçradı… İngiliz ITV, 71 yaşındaki Galler Prensi Charles’ın corona virüsü testi sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.
Prens Charles’ın annesi Kraliçe Elizabeth’in de Londra’yı terk ederek Windsor Kalesi’ne gittiği açıklandı.
Galler Prensi Sözcüsü, “Galler Prensi hafif semptomlar gösterdi fakat sağlık durumu iyi. Son birkaç gündür evden çalışıyor” açıklamasını yaptı.
Prens Charles’ın eşi Camilla’nın da teste girdiği fakat sonucunun negatif çıktığı açıklandı.
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