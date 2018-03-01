GARAJDA YANGIN!
Garajda çıkan yangın korkuttu
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Evinin avlusundaki garajda çıkan yangında, aralarında motosikletin de bulunduğu bazı eşyalar tamamen yandı...
Yeniboğaziçi’nde Halil Güneyyeli’nin evinin avlusundaki garajda çıkan yangında, aralarında motosikletin de bulunduğu bazı eşyalar tamamen yandı.
Garaj içerisinde monteli elektrik trafosunun kısa devre yapması sonucu çıktığı tahmin edilen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Etiketler : Yeniboğaziçi, garaj, yangın
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