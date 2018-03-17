‘GARDAŞ İYİ OKU’

Genel seçimlerde UBP’den milletvekili adayı olan işadamı Bulut Akacan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’e, sosyal medya üzerinden ‘asgari ücret’ eleştirisi getirdi. Akacan şöyle dedi: “Zeki bey şov yapıp sağı solu kapatacağına emekçinin hakkını koru. Ayıptır be sterling 5400 TL oldu sen. 190 TL asgari ücrete zam yapacan. Hani asgari ücreti 3500 TL yapacaktın.”

‘Ağzımdan çıkanı duy’

Çalışme ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, işadamı Bulut Akacan’a facebook üzerinden verdiği yanıtta “Gardaş açıklamalarımı iyi oku” diyerek yanıt verdi.

İşte Çeler’in paylaşımı:

“Gardaş stg 5400 tl değil 5.4TL’dir... Bu arada açıklamalarımı iyi oku ve başkalarının ağzından değil kendi göz ve kulaklarınla benim ağzımdan çıkanı duyarak yorum yap. İnşaatınızdaki iş güvenliği kurallarına uyulmadığı gerekçesi ile durdurma işlemi yapıldı diye heyecana kapılıp beni yanlış yerden yakalamaya çalışma... Daha gerçekçi olalım lütfen... Bu arada çalışanlarınızın yatırımları konusuna da bir el atarsan o konudada sıkıntı yaşamayasınız .”