GARDİYANLA İLİŞKİYE GİRDİ, BOTOX İÇİN

Sevgilisini hadım edip hapse düşen ve cezaevinde bir gardiyanla ilişki yaşayan İngiltere'nin ünlü mahkumu Luccia Amerecco, botoks yapmak ve göğüslerini kaldırmak için bir günlüğüne hapishaneden çıktı.

İngiltere'de, ülkenin en fazla konuşulan mahkûmlarından Luccia Amerecco, botoks yaptırmak ve göğüslerini kaldırmak için bir günlüğüne hapishaneden şartlı salındı.

Soygun ve 'bir erkeği hadım etmeye çalışmakla' suçlanan kadının bu hamlesi, diğer mahkûmlar arasında büyük bir kıskançlığa yol açtı.

6 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Leicestershire kentinde doğup büyüyen Amerecco, dışarda işlediği suçların yanı sıra hapishanedeki sansasyonel hayatı ile gündeme damga vuruyor. 'Bipolar' rahatsızlığı olduğu açıklanan 29 yaşındaki genç kadın geçmişte 'flörtünün' penisini kesmeye çalıştığı ve ondan 280 sterlin çaldığı için 6 yıl hapis cezasına çarpıtırılmıştı.

DİĞER MAHKUMLAR RAHATSIZ

Hapishaneden bir gün için şartlı salınan kadının göğüslerini kaldırmak ve botoks tedavisi için hastaneye gittiği ortaya çıktı. Ancak ünlü mahkûmun hapisten çıktığı bir günü kendi bakımına ayırmasının sonuçları farklı oldu. Hapishanede birçok kadın mahkûmun, gardiyan ve polislerin Amerrecco ile sürekli flört etmesinden çok rahatsız olduğu belirtiliyor.

HAPİSHANEDE TEMİZLİK YAPTI

Ünlü mahkûmun 'özgür' tek gününü botoksa ayırması ise kolay bir süreç olmamış... Hapishanede temizlik ve kafetaryada çalıştığı paraları biriktirerek hastaneye gidebilmiş. Amerecco'nun hapiste karıştığı skandallar ise geçmişteki 'suç dosyası kabarık' hayatını aratmıyor.

GARDİYANLA İLİŞKİ YAŞADI

Hapise ilk girdiği günlerde bir gardiyanı kendisine aşık eden Amerecco, gardiyanla yaşadığı ilişkinin ortaya çıkmasının ardından birlikte olduğu gardiyanın görevden alınmasına sessiz kalmıştı... Amerecco'nun botoks yaptırmak için hapishaneden çıkmasına ise İngiltere Adalet Bakanlığı tarafından bir açıklama yapılmadı.