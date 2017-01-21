  1. FOTO GALERİ

  2. YAŞAM

  3. GARİPLİKLER ÜLKESİ ÇİN!

GARİPLİKLER ÜLKESİ ÇİN!

GARİPLİKLER ÜLKESİ ÇİN! 1162

Bu fotoğraflar Çin'de bir köyde çekildi. 