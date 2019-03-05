GAÜ'DEKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ!

Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAÜ) Milenyum binasının dördüncü katındaki ofiste bu sabah çıkan ve sebebi henüz tespit edilemeyen yangın, itfaiye ekipleri tarafından tamamen söndürüldü.



Polis açıklamasına göre, yangın sonucu ofis ve içindeki eşyalar tamamen yanarak zarar görürken, ofisin bitişiğindeki sekreter odasının tavanı kısmen yandı, duvarları islendi.



Binadaki toplantı salonunun camları ise ısıdan patladı.



Polisin yangınla ilgili soruşturması devam ediyor.