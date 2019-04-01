Lefkoşa16 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. GAZ SOBASI YANGINA NEDEN OLDU!
GAZ SOBASI YANGINA NEDEN OLDU!

GAZ SOBASI YANGINA NEDEN OLDU!

Lefkoşa’da yangın

A+A-

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün, saat 15:00 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Remziye Sözmener (K-86), Kemal Aksay Caddesi üzerinde bulunan ikametgahı içerisinde gaz sobasını yakmaya çalıştığı sırada sobanın ani alevlenmesi neticesinde yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu bahse konu ev içerisindeki eşyalar yanarak kullanılamaz hale geldi.Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor

Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.