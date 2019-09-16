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GAZETECİ DEĞİŞİM BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI

GAZETECİ DEĞİŞİM BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI

Gazeteci Değişim Programı başvuru süresi çarşambaya kadar uzatıldı

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Kıbrıs’ın Kuzey’inden gazetecilerin Güney’de, Güney’deki gazetecilerin de Kuzey’de görev yapmasını öngören değişim programı için başvuru süresi, 18 Eylül’e kadar uzatıldı.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB)’den verilen bilgiye göre, değişim programı, KTGB, Basın Emekçileri Sendikası ve Kıbrıs Gazeteciler Sendikası ortaklığında¸ Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı(AGİT) önderliğinde düzenleniyor. Kıbrıs’ın kuzeyinden seçilecek olan gazetecilerin Güneyde, Güney’den seçilecek gazetecilerin ise Kuzey’de 5 gün görev yapması öngörülen program,
15 Ekim-31 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Değişim programına katılacak gazetecilerin yolculuk masrafları, geçim masrafları ve konaklama masrafları AGİT Basın Özgürlüğü Teşkilatı tarafından ödenecek.

Başvuru hakkında basinsen1972@gmail.com, gazetecilerbirligi@yahoo.com veya cyjourun@logosnet.cy.net adreslerine posta gönderilerek yardım istenilebilir.

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