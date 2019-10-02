GAZETECİLER BİRLİĞİ, DİKSİYON KURSU DÜZENLİYOR
Gazeteciler Birliği, diksiyon kursu düzenliyor
A+A-
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, basın çalışanlarına yönelik diksiyon kursu düzenliyor.
Birlikten verilen bilgiye göre, Kasım’da başlayacak kurslar Erol Atabek tarafından verilecek. Başvuruların gazetecilerbirligi@yahoo.com adresine en geç 15 Ekim’e kadar gönderilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, başvurularda uygun kurs saatlerinin de yazılması talep edildi.
Etiketler : Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, basın çalışanları, diksiyon kursu
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.