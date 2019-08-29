Lefkoşa36 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. GAZETECİLER MARAŞ'TA
GAZETECİLER MARAŞ'TA

GAZETECİLER MARAŞ'TA

Gazeteciler bugün Kapalı Maraş inceleme gezisinde bulunuyor..

A+A-

Kıbrıs Türk medyası yanında Dış Basın Birliği’nden de temsilcilerin katıldığı Kapalı Maraş ziyareti, asker ve Dışişleri Bakanlığı yönetiminde yapılıyor.

Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay de basın heyeti ile birlikte Maraş’a girdi.

Gazetecilere Maraş’la ilgili bilgi veriliyor.

Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.