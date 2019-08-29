GAZETECİLER MARAŞ'TA
Gazeteciler bugün Kapalı Maraş inceleme gezisinde bulunuyor..
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Kıbrıs Türk medyası yanında Dış Basın Birliği’nden de temsilcilerin katıldığı Kapalı Maraş ziyareti, asker ve Dışişleri Bakanlığı yönetiminde yapılıyor.
Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay de basın heyeti ile birlikte Maraş’a girdi.
Gazetecilere Maraş’la ilgili bilgi veriliyor.
Etiketler : Kıbrıs Türk medyası, Dış Basın Birliği, Kapalı Maraş
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