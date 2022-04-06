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Gaziantep Başkonsolosu Fatma Demirel oluyor

Gaziantep Başkonsolosu Fatma Demirel oluyor

Gaziantep Başkonsolosu Fatma Demirel oluyor

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Bakanlar Kurulu, Dışişleri Bakanlığı Müşaviri Fatma Demirel’in KKTC Gaziantep Başkonsolosu olarak görevlendirilmesine karar verdi. 1 Ağustos 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak karar, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararda, “Bakanlar Kurulu, Dışişleri Bakanlığı Müşaviri Fatma Demirel’in, 15/2013 sayılı Dışişleri Dairesi (Kuruluş , Görev ve Çalışma Esasları) Yasası nın 30’uncu maddesinin (1)’inci fıkrası uyarınca, KKTC Gaziantep Başkonsolosluğuna , 1 Ağustos 2022 tarihinden itibaren, Başkonsolos olarak görevlendirilmesine karar verdi” denildi.

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