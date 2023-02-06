Gaziantep Konsolosu Fatma Demirel: Ekipler enkazda çalışmaya başladı

Ercan Havalimanı’ndan hareket eden arama-kurtarma ekipleri ve Kıbrıslı Türk öğrenci ailelerinin bulunduğu uçak Adıyaman Havalimanı’na vardı.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın 10 kişiden oluşan ikinci arama-kurtarma ekibi, İsias Otel’de göçük altında kalan Kıbrıslı Türk öğrencileri kurtarma faaliyetlerinde bulunmak üzere olay bölgesine intikal etti.

Konuyla ilgili BRT‘ye konuşan KKTC Gaziantep Konsolosu Fatma Demirel sabah saat 10.00’da Adıyaman’da yıkılan İsias Otel’e gittiğini ve orada 1 öğretmen ve 3 velinin sağ çıktığına tanık olduğunu söyledi.

Kıbrıs’tan gelen ekiplerin otel enkazına ulaştığını kaydeden Demirel, şu ana kadar enkazdan birinin çıkarılmadığını ifade etti. Fatma Demirel durumun ciddi olduğunu söylerken, umutlu olduklarını kaydetti.

BRT