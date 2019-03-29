GAZİMAĞUSA ANAYOLU'NDA YİNE KAZA!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bu sabah Gazimagusa Karpaz anayolunda Boltaşlı’da sakin 46 yaşındaki Ercan Öztürk yönetimindeki FR 845 plakalı araç ile seyrederken dikkatsiz bir şekilde seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak toprak sete aracını ön kısmı ile çarpıp takla attıktan sonra tavanı üzerinde durmuştur. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.