GAZİMAĞUSA ANAYOLU'NDA YİNE KAZA!
Takla attı!
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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bu sabah Gazimagusa Karpaz anayolunda Boltaşlı’da sakin 46 yaşındaki Ercan Öztürk yönetimindeki FR 845 plakalı araç ile seyrederken dikkatsiz bir şekilde seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak toprak sete aracını ön kısmı ile çarpıp takla attıktan sonra tavanı üzerinde durmuştur. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
Etiketler : Gazimagusa Karpaz anayolu, kaza, Ercan Öztürk
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