GAZİMAĞUSA BELEDİYESİNDE GREV!
Uyarı grevi yapıyorlar!
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Gazimağusa Belediyesi personeli 3 aydır maaşlarının geç ödendiği, ek mesailerin ve bayramlıkların ödenmediği gerekçesi ile uyarı grevi yapıyor.
Gazimağusa Belediyesi’nin Mağusa Türk Genel İş’te örgütlü çalışanlar ay sonuna kadar bir ilerleme olmadığı takdirde süresiz greve gidileceğini açıkladı.
Etiketler : Gazimağusa Belediyesi, grev
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