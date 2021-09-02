Gazimağusa Belediyesi’nde süresiz greve gidildi

Gazimağusa Belediyesi’nde örgütlü Mağusa Türk Genel İş Sendikası, iki ay önce yaptıkları uyarı grevinden bir netice alamadıkları ve çalışanların maaş ve sendikal haklarını zamanında alamadıkları gerekçesiyle bu sabah süresiz greve başladı. Sendika üyeleri ve çalışanlar hak arayışı için bu sabah belediye önünde toplandılar.

Mağusa Türk Genel İş Sendikası Başkanı Doğan Özüşen grev sırasında basına bir açıklamasında bulunarak süresiz grev gerekçelerini açıkladı.

Özüşen süresiz greve gitme kararlarının, belediyenin gereksiz harcamaları ve yanlış istihdamları nedeniyle çalışanların maaş ve sendikal haklarını zamanında alamaması olarak açıklayarak, belediyenin bu tutumundan vazgeçmesini istedi. “Bu anlayış değişmezse eylemler bitmeyecek” şeklinde konuşmasını sürdüren Özüşen, tüm çalışanların aynı gemide olduğunu vurguladı ve sorunlarına çözüm bulunması talebini yineledi.

Doğan Özüşen mevcut sorunlarına çözüm bulunana kadar süresiz grevlerinin devam edeceğini belirtirken, sorunların çözülmesi halinde grevi hemen sonlandıracaklarını da sözlerine ekledi. Çalışanlara el broşürü dağıtılan bugünkü grevde daha sonra kısa bir yürüyüş yapıldı.

BRTK