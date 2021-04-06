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Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde grev

Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde grev

Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde grev

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Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) ve Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki tüm birimlerde bugün tam gün grev yapacak. Laboratuvarda görev yapan personel ve servislerdeki hemşire eksikliği yanında Nakil Kurulu’nun toplanmaması gerekçeleriyle yapılacak grev, 08.00-16.00 saatleri arasında uygulanacak.

Sendikalar saat 10.30’da ise hastane önünde basın açıklaması yapacak. 

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