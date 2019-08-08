GAZİMAĞUSA DEVLET HASTANESİNDE HIRSIZLIK!

Geçen pazartesi Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki bir serviste, askı üzerinde asılı bulunan Abide Özkuyucu’ya ait çantadan para cüzdanı çalındı. Cüzdanda, Özkuyucu’ya ait sürüş ehliyeti, 550 Euro, 50 STG ve yaklaşık 4 bin TL olduğu açıklandı. Meselede zanlı görülen F.Ö. (K-37) tutuklandı.