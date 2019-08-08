GAZİMAĞUSA DEVLET HASTANESİNDE HIRSIZLIK!
1 kişi tutuklandı!
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Geçen pazartesi Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki bir serviste, askı üzerinde asılı bulunan Abide Özkuyucu’ya ait çantadan para cüzdanı çalındı. Cüzdanda, Özkuyucu’ya ait sürüş ehliyeti, 550 Euro, 50 STG ve yaklaşık 4 bin TL olduğu açıklandı. Meselede zanlı görülen F.Ö. (K-37) tutuklandı.
Etiketler : Gazimağusa Devlet Hastanesi, cüzdan, hırsızlık
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