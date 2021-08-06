Gazimağusa- Güvercinlik arasındaki çöplük alanda yangın!
Gazimağusa- Güvercinlik arasındaki çöplük alanda yangın!
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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 14.30 sıralarında, Gazimağusa- Güvercinlik arasındaki çöplük alanda başlayan yangının araziye sirayet etmesi neticesinde ağıllar bölgesinde bulunan balyalar alev aldı.
Yangına polis itfaiye, Gazimağusa Belediyesi’ne ait su tankerlerleri, iş makineleri ile müdahale ediliyor.
Yangın henüz kontrol altına alınamadı.
Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.
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