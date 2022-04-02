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  3. Gazimağusa-Güvercinlik yolunda kaza…1 kişi hayatını kaybetti
Gazimağusa-Güvercinlik yolunda kaza…1 kişi hayatını kaybetti

Gazimağusa-Güvercinlik yolunda kaza…1 kişi hayatını kaybetti

Gazimağusa-Güvercinlik yolunda kaza…1 kişi hayatını kaybetti

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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre  saat 01:30 sıralarında, Gazimağusa-Güvercinlik köy yolu üzerinde, Çayönü’nde sakin Serkan BULAK (E-49), yönetimindeki LA 722 plakalı aracı ile Gazimağusa Lefkoşa anayolu istikametinden Güvercinlik köyü istikametine doğru seyrederken Güvercinlik köy girişine 1 km kala direksiyon hakimiyetini kaybederek gidişine göre yolun sağından çıkıp tarla içerisinde bulunan beton su tahliye deposuna çarpmıştır.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan araç sürücüsü Serkan BULAK, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 04:00’da yaşamını yitirmiştir.  Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

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