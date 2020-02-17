Gazimağusa-İskele yolunda 2 kaza!

Dün akşam saat 20:30 raddelerinde Gazimağusa–İskele ana yolu 3-4 Km’leri üzerinde kuzey istikametine doğru dikkatsizce seyreden Gazi Mağusa’da sakin Selahattin Ünaldı(E-20) yönetimindeki KL 459 plakalı salon araç ile St. Barnabas çemberi geçtikten sonra önünde ayni istikamete doğru bisiklet ile seyreden Mağusa’da sakin Truong Manh Dung’a aracının önü ile çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan bisiklet sürücüsü ambulans ile kaldırılmış olduğu Mağusa Devlet Hastanesinde acil serviste müşahede altına alınmıştır. KL 459 plakalı araç sürücüsü olan Selahattin Ünaldı tutuklandı.

Öte yandan saat 22:15 raddelerinde de Gazimağusa–İskele ana yolu 7. Km’leri üzerinde kuzey istikametine doğru dikkatsizce soldan ikinci şerit içersinde seyreden İskele’de sakin Burhan Kulaç (E-68) yönetimindeki PN 083 plakalı çift kabin araç ile Salamis otel çemberine yaklaştığında orta refüje aracının sağ ön tekeri ile çarptıktan sonra direksiyon hakimiyetini kaybedip salamis çemberinde bordur taşlarına sağ ön teker ile çaptıktan sonra araç havalanıp yolun içersine sol yan kısmı ile çarpıp yolun solunda bulunan karayollarına ait çelik bariyere aracın ön kısmı ile çarpıp ve dönerek tekrar bariyerlere çarpıp takla atıp sağ yan kısmı ile yolun solunda bulunan kaldırım üzerinde sürüklenip önü batıya bakar şekilde durmuştur. Kazada yaralanan PN 083 plakalı araç sürücüsü Burhan Kulaç ambulans ile kaldırılmış olduğu Mağusa devlet hastanesinde acil serviste ilk yardım tedavisine müteakiben Lefkoşa Devlet hastanesine sevk edilmiştir.

Polisin her iki kazayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

Kaynak: BRTK