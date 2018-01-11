GAZİMAĞUSA -LEFKOŞA ANAYOLU’NDA KAZA!
Yoldan çıktı, tarla içerisinde taklalar atarak durabildi.
A+A-
Gazimağusa-Lefkoşa anayolu üzeri, Aslanköy çıkışı ile Yeniceköy kavşağı arasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kiralık araç; yolda çıktı, tarla içerisinde taklalar atarak durabildi. Kazada araç hurdaya, sürücüsü ise ölümden döndü.
Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgilere göre kaza, dün saat 15:00 sıralarında meydana geldi.
Sürücü Orhan Kamit (E-26), yönetimindeki NJ 497 Z plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkarak takla attı.
Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü, kaldırıldığı LDH'de yapılan tedavisini ardından müşahede altına alındı.
Havadis
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.