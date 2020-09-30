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  3. Gazimağusa Limanı’ndan ülkeye kanunsuz giriş yapan Suriye uyruklu 7 kişi tespit edildi
Gazimağusa Limanı’ndan ülkeye kanunsuz giriş yapan Suriye uyruklu 7 kişi tespit edildi

Gazimağusa Limanı’ndan ülkeye kanunsuz giriş yapan Suriye uyruklu 7 kişi tespit edildi

Gazimağusa Limanı’ndan ülkeye kanunsuz giriş yapan Suriye uyruklu 7 kişi tespit edildi

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Polisin bugün Lefkoşa’da gümrük mermurlarıyla birlikte yaptığı operasyonda, bir tır içine gizlenerek Gazimağusa Limanı’ndan ülkeye kanunsuz giriş yapan Suriye uyruklu 7 erkek tespit edildi.

Polis soruşturması sürüyor.

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