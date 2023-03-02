Gazimağusa Maraş’ta asfalt çalışması yapılacak

Karayolları Dairesi Müdürlüğü, Gazimağusa kazasına bağlı Açık Maraş bölgesinde asfalt kaplama çalışması yapılacağını duyurdu.

Duyuruda, çalışmaların önceden bilgilendirilmek kaydı ile bölge bölge yapılacağı, gerekli görülen güzergâhların trafiğe kapatılacağı ifade edildi.

Çalışmaların Mayıs ayı içerisinde tamamlanmasının planlandığı kaydedilen açıklamada, bu süreçte trafiğin her gün önceden duyurusu ve bilgilendirilmesi yapılan, alternatif yol güzergâhlarından sağlanacağı bildirildi.

BRT