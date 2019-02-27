GAZİMAĞUSA MESLEK LİSESİ'NDE YANGIN!

Polis Basın Subayığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 13 00 sıralarında, Gazimağusa Meslek Lisesi’nin birinci katında bulunan 30 numaralı sınıfta çalışır durumdaki klimanın kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Çıkan yangın sonucu sınıf içerisinde bulunan klima iç ünitesi, projeksiyon cihazı ve perdesi, tavan lambaları, iki adet duvar panosu, 7 adet sandalye, iki adet adet sıra, 3 adet pencereye ait perde ve korniş yanarak zarar gördü.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.