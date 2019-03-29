GAZİMAĞUSA VE GİRNE'DE UYUŞTURUCU!

Girne ve Gazimağusa'da uyuşturucu madde tasarrufundan 2 kişi tutuklandı.

Girne’de dün saat 15:00 sıralarında, M.W.A.A.(E-25)’nın kullanımında bulunan araçta polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 5 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde tütünle karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan 1 adet ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alındı.M.W.A.A. tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Ayrıca, Gazimağusa’da, dün saat 17:30 sıralarında, Emre Sonay Sokak üzerinde devriye halinde bulunan polis ekibi tarafından B.F. (E-26) üzerinde yapılan kontrolde, içerisinde tütünle karışık uyuşturucu olduğuna inanılan bir aet sarma sigara ve yaklaşık bir gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. B.F. tutulşandı. Soruşturma devam ediyor.

