GAZİMAĞUSA VE GÜZELYURT’TA ASAYIŞ VE TRAFİK OPERASYONU

Gazimağusa’da kumarhanede bulunan 15 kişi ve trafikte 206 sürücü; güzelyurt’ta ise 56 sürücü hakkında işlem yapıldı.

Polis, dün akşam Gazimağusa ve Güzelyurt’ta asayiş ve trafik operasyonu düzenleyerek bet ofislerini, gece kulüplerini, terk edilmiş binaları, suç işleme oranı yüksek yerleri, alkollü içki satışı yapan yerler ve kumarhaneleri kontrol etti; trafikte denetimler yaptı.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, Gazimağusa Polis Müdürlüğü ekiplerinin 18.00-02.00 saatleri arasındaki operasyonunda, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 15 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gazimağusa’daki operasyonda trafik ekipleri 750 aracı kontrol etti ve suç işlediği tespit edilen 206 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gitti.

Güzelyurt Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasındaki operasyonda kontrol edilen kahvehaneler, bet ofisleri, gece kulüpleri ve alkollü içki satışı yapan yerlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekiplerinin denetimlerinde 263 aracın kontrol edildiği ve bunlardan 56’sının sürücüsü hakkında ileri işleme gidildiği belirtildi.