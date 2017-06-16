GAZİMAĞUSA VE MORMENEKŞE’DE UYUŞTURUCU

Gazimağusa’da aracı ile seyir halindeyken rahatsızlanarak ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılan Z.Ö.’nün (E-36) aracında polis tarafından yapılan aramada; uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 2 gram ağırlığında madde bulundu.

Uyuşturucu olduğuna inanılan maddeye emare olarak el konulurken, adı edilenin tedavisi devam ediyor.

Öte yandan Mormenekşe'de, alınan ihbar üzerine yapılan operasyonda U.Ö.(E-28), O.G.(E-20) ve M.Ş.’nin (K-18) tasarruflarında uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 145 gr ağırlığında madde bulundu. Bahse konu şahıslar ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan M.Ö.(E-34 ), M.Ö (E-35) ve T.T. (E-18) ise tutuklandı.

Polis tarafından uyuşturucu olduğuna inanılan maddeye ise emare olarak el konuldu.

Olaylar hakkındaki polis soruşturmaları devam ediyor.