GAZİMAĞUSA VE MORMENEKŞE’DE UYUŞTURUCU
6 kişi tutuklandı!
Gazimağusa’da aracı ile seyir halindeyken rahatsızlanarak ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılan Z.Ö.’nün (E-36) aracında polis tarafından yapılan aramada; uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 2 gram ağırlığında madde bulundu.
Uyuşturucu olduğuna inanılan maddeye emare olarak el konulurken, adı edilenin tedavisi devam ediyor.
Öte yandan Mormenekşe'de, alınan ihbar üzerine yapılan operasyonda U.Ö.(E-28), O.G.(E-20) ve M.Ş.’nin (K-18) tasarruflarında uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 145 gr ağırlığında madde bulundu. Bahse konu şahıslar ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan M.Ö.(E-34 ), M.Ö (E-35) ve T.T. (E-18) ise tutuklandı.
Polis tarafından uyuşturucu olduğuna inanılan maddeye ise emare olarak el konuldu.
Olaylar hakkındaki polis soruşturmaları devam ediyor.
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