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Gazimağusa yolunda kaza

Gazimağusa yolunda kaza

Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda öğle saatlerinde kaza meydana geldi

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Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı.

21 yaşındaki Said Feraz Jodallah, MP 109 plakalı araç ile Lefkoşa’dan Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Aslanköy-Ulukışla arası sola meyilli viraja geldiği sırada direksiyon hakimiyetiniş kaybederek yolun solundan çıkarak devrildi.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma sürüyor..

Kaynak: BRTK

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