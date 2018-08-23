Gazimağusa yolunda kaza
Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda öğle saatlerinde kaza meydana geldi
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Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı.
21 yaşındaki Said Feraz Jodallah, MP 109 plakalı araç ile Lefkoşa’dan Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Aslanköy-Ulukışla arası sola meyilli viraja geldiği sırada direksiyon hakimiyetiniş kaybederek yolun solundan çıkarak devrildi.
Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma sürüyor..
Kaynak: BRTK
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