Gazimağusa’da ekipler denetim yaptı
Gazimağusa’da ekipler denetim yaptı
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Covid önlemleri ve alınacak tedbirler ışığında Gazimağusa Ilçe Emniyet Kurulu toplantı gerçekleştirerek, kent genelindeki denetimler artırıldı.
Gazimağusa Kaymakamlığı, Gazimağusa Belediyesi zabıta ekipleri ve Gazimağusa Polis Teşkilatından ekipler işyerlerinde denetimde bulundu.Denetimler sırasında maske, mesafe, hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edilirken, iş yerlerinde temassız ateş ölçüm kontrolleri denetimi aranırken, müşteri kayıt defterleri soruldu.
Denetimler sırasında kurallara uyamayan kişi ve işyerleri uyarılarak, cezai işlem uygulandı.
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