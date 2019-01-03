GAZİMAĞUSA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ!
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Gazimağusa bölgesinde bazı yerlere bugün elektrik verilemeyecek.
Gazimağusa’da orta gerilim elektrik şebekesine yapılacak yeni şebeke bağlantı proje çalışması nedeniyle 2.Bölük ve Beşevler’in güney kısmındaki Seralar (4 Mil) bölgesine 6 saat elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Gazimağusa Bölge Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, kesinti sabah 09.00 ile 15.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
Etiketler : Gazimağusa, elektrik kesintisi
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