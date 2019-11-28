GAZİMAĞUSA'DA HALK KIB-TEK BİNASINA YÜRÜDÜ
Halktan büyük tepki!
EL-SEN grevi nedeniyle kesilen elektrikler halkın tepkisine yol açtı.
Grevin ardından kesilen enerji ile gün boyu elektriksiz kalan vatandaşlar Gazimağusa’daki Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu binası önünde toplanarak tepkilerini gösterdiler.
EL-SEN’in süresiz grevinin gün boyunca elektriksiz bıraktığı Anadolu ve Karakol mahallesi sakinleri, saat 20:00 sıralarında Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun Gazimağusa Şubesi önüne giderek protesto gerçekleştirdiler.
Eylemde zaman zaman tansiyon yükseldi. Polis müdahale etmek zorunda kaldı.
Vatandaşlar gün boyu elektriksiz kaldıklarını söyleyip bu durumdan şikayetçi olurken, greve katılan elektrik kurumu personeline de tepki gösterdiler.
Vatandaşlar gelen tepkiler üzerine kurumundan çıkan teknik ekip, bazı bölgelerdeki arızaya müdahale ederek elektrik enerjisinin yeniden verilmesini sağladı.
Bölgelere elektrik verilmesiyle, kurum önünde toplanan kalabalık dağıldı.
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