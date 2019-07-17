GAZİMAĞUSA’DA HİNTKENEVİRİ TASARRUFU

Gazimağusa’da dün A.R.’nin (K-25) kalmakta olduğu yurt odasında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada, yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.